Война — день 1058: россияне давят под Покровском и обстреливают мирные города

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на поле боя остается напряженной, однако количество суточных боевых столкновений в последнее время существенно снизилось. Наиболее активные сражения происходят на Покровском направлении, где фиксируется примерно половина от всех российских штурмов и наиболее значительные успехи оккупационных сил. При этом на территории Украины по-прежнему остается около 600 тысяч захватчиков, что является огромной группировкой.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В России сообщают о массовом налете дронов на Тамбовскую область. Предварительно известно, что они летели в сторону порохового завода недалеко от села Кузьмино-Гать

00:00 Во время обстрела Никополя вечером 15 января погибла 54-летняя женщина.

О том, что происходило 13 января, читайте в трансляции: Война — день 1055: продвижение россиян замедлилось, а над Украиной летают дроны

Ситуацией в Украине 14 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1056: Украина и Россия обмениваются ударами, а Беларусь стягивает войска к границе

О новостях и событиях 15 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1057: Украина провела обмен пленными, а оккупанты давят под Покровском