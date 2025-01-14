Война — день 1056: Украина и Россия обмениваются ударами, а Беларусь стягивает войска к границе

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают атаковать на ряде направлений, а за предыдущие сутки произошло 155 боевых столкновений. Чуть меньше половины из них зафиксированы на Покровском направлении, но также заметно сосредоточивание сил в Курской области. При этом аналитики зафиксировали изменение тактики ВСУ по уничтожению российских командных центров, что сильно усложняет управление войсками для оккупантов. Вместе с тем также замечено увеличение количества белорусских войск на границе, хотя наблюдатели пока не видят в этом угрозы для Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Над Украиной замечено около 25 БПЛА, в Киеве слышали взрывы. Тем временем сообщается и о массированном ударе по российским городам в Брянской, Тульской и ряде других областей.

Ситуацией в Украине 11 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1053: масштабная атака дронов против России и первые пленные военные КНДР

О новостях и событиях 12 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1054: плохие новости из Курахово и первые пленные северокорейцы

О том, что происходило 13 января, читайте в трансляции: Война — день 1055: продвижение россиян замедлилось, а над Украиной летают дроны