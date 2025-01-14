В Энгельсе после многочисленных взрывов снова пылает нефтебаза, которую потушили только накануне (фото и видео)

Приблизительное расстояние между Украиной и Энгельсом — около 700 километров

В ночь на вторник, 14 января, беспилотники снова атаковали город Энгельс Саратовской области России, где только в понедельник потушили пожар на нефтебазе Комбината "Кристалл" Росрезерва после предыдущей атаки дронами. Теперь, по словам очевидцев, там загорелся новый пожар.

Губернатор области Роман Бусаргин сообщил в Telegram, что в результате атаки БПЛА возникли повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Из-за атаки занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном режиме.

Российские СМИ пишут, что после 5 часов утра в Энгельсе раздались многочисленные взрывы. Опубликованы видео с места, на которых видно, что после атаки снова загорелся пожар. Утверждается, что для ударов использовалось несколько видов БПЛА. По данным росСМИ, якобы это были украинские реактивные ракеты-дроны "Пекло" и БПЛА "Бобер". Так ли это на самом деле — неизвестно.

В сети появились видео с пролетом дронов. БПЛА летели очень низко и быстро. От мощных взрывов дрожали окна в рамах и работала сигнализация машин. После них возник огонь и сильное задымление.

Также сообщается, что обломки сбитого БПЛА рухнули за жилым домом в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет.

Неспокойно в РФ не только в Саратовской области – аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова вели временные ограничения на вылет и прилет из-за ночной атаки БПЛА. Такое решение было принято для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Нефтебаза Комбинат "Кристалл" Росрезерва, попавшая под удар 8 января и, судя по всему, вновь атакованная 14 января, используется для хранения авиационного топлива для авиабазы Энгельс-2. Энгельс-2 – это основная база российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые армия РФ применяет для обстрелов Украины.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы во временно оккупированном Крыму. Громко было в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях.