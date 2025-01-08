В российском Энгельсе прогремели многочисленные взрывы, после них разгорелся масштабный пожар (фото и видео)

Приблизительное расстояние между Украиной и Энгельсом — около 700 километров

В ночь на среду, 8 января, произошла серия взрывов в районе города Энгельс Саратовской области России. В это время в регионе была объявлена опасность из-за атаки беспилотниками. После взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о "сбитых БПЛА". Однако, добавил он, есть попадание обломков в промышленный объект в Энгельсе, он поврежден.

По словам местных жителей, раздалось около 20 взрывов. После них загорелся масштабный пожар на нефтебазе, пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным Telegram-канала Exilenova+, поражена нефтебаза Комбинат "Кристалл" Росрезерва. Ее используют для хранения авиационного топлива для авиабазы Энгельс-2.

В сети появилось много видео с места. На кадрах можно увидеть пожар и зарево в районе взрывов. Местные, как обычно, эмоционально комментируют произошедшее.

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Стоит отметить, что Энгельс-2 — основная база российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые армия РФ применяет для обстрелов Украины. В частности, там дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

Авиабаза Энгельс-2 играет критически важную роль в войне России против Украины. С начала полномасштабного вторжения экипажи авиабазы участвуют в войне. База используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101 по гражданским и инфраструктурным объектам.

"Энгельс" является одной из самых крупных и технически оснащенных российских авиабаз. Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Как сообщал "Телеграф", взрывы в Энгельсе гремели уже неоднократно. В частности, в сентябре, после них вспыхнул пожар, в апреле также раздавались сильные взрывы.