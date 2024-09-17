В российском Энгельсе слышали взрывы: там базируются стратегические бомбардировщики (видео)

На одном из видео виден пожар

В российском Энгельсе (Саратовская область) ночь перестала быть скучной. В этом городе находится одна из авиабаз, где базируется стратегическая авиация.

Об этом сообщили в местных telegram-каналах. В сети также появилось много видеозаписей с места событий.

На одной из записей можно заметить, что в одном из районов города произошел пожар.

На других записях отчетливо слышны звуки, напоминающие стрельбу.

Что именно стало причиной возникновения непонятных звуков, а в местных каналах даже предположили, что это звуки салютов. Впрочем, их подписчики с такими выводами не согласились.

Из-за обилия комментариев администраторам пришлось их закрыть.

Как известно, Энгельс находится возле Саратова, почти в пяти сотнях километров от границы Украины. Там расположена авиабаза, из которой регулярно поднимаются стратегические бомбардировщики Ту-95, запускающие по Украине ракеты Х-101.

Примечательно, что странные хлопки в Саратовской области происходят спустя несколько дней после того, как неизвестные дроны совершили налет на аэродром "Оленья" в Мурманской области. Тогда сообщалось о том, что неподалеку от него было замечено по меньшей мере два дрона, из-за чего в регионе останавливали движение гражданских самолетов.