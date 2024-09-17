У російському Енгельсі чули вибухи: там базуються стратегічні бомбардувальники (відео)

На одному з відео видно пожежу

У російському Енгельсі (Саратовська область) ніч перестала бути нудною. У цьому місті є одна з авіабаз, де базується стратегічна авіація.

Про це повідомили у місцевих telegram-каналах. У мережі також з’явилося багато відео з місця подій.

На одному із записів можна побачити, що в одному з районів міста сталася пожежа.

На інших записах виразно чути звуки, що нагадують стрілянину.

Що саме спричинило виникнення незрозумілих звуків невідомо, а в місцевих каналах навіть припустили, що це звуки салютів. Втім, їхні підписники з такими висновками не погодились.

Через велику кількість коментарів адміністраторам довелося їх закрити.

Як відомо, Енгельс знаходиться біля Саратова, майже за п’ять сотень кілометрів від кордону України. Там розташована авіабаза, з якої регулярно піднімаються стратегічні бомбардувальники Ту-95, які запускають по Україні ракети Х-101.

Цікаво, що дивні хлопки в Саратовській області відбуваються через кілька днів після того, як невідомі дрони здійснили наліт на аеродром "Оленья" у Мурманській області. Тоді повідомлялося про те, що неподалік нього було помічено щонайменше два дрони, через що в регіоні зупиняли рух цивільних літаків.