Бєлгород у вогні: після потужних вибухів у місті почалися пожежі, що відомо (відео)

Очевидці кажуть, що чули одразу кілька вибухів, після чого у різних районах почалися пожежі

Вранці 16 вересня у російському Бєлгороді пролунали вибухи після роботи ППО. Внаслідок події в місті почалося одразу кілька пожеж.

Відповідна інформація з’явилася у соціальних мережах. О 06:30 губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі попереджав мешканців про ракетну небезпеку

"Вся територія Бєлгородської області — РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА. Спустіться в підвал. Залишайтеся там до отримання сигналу "Відбій ракетної небезпеки", — йдеться у повідомленні Гладкова.

Тим часом у мережі почали з’являтися відео, зроблені у Бєлгороді після вибухів. Очевидці пишуть, що на парковці біля однієї з багатоповерхівок спалахнули автомобілі.

У найбільшому районі Бєлгорода Харківська гора також зафіксовано пожежу. За словами місцевих, там горить легковий автомобіль.

Також пабліки пишуть, що на вулиці Щорса було пошкоджено багатоповерховий будинок. Ймовірно це сталося після роботи російської ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 вересня в Бєлгороді сталася серія вибухів, після чого почалася велика пожежа.