Бєлгородській області знову дісталось: під атакою опинилась нафтобаза (відео)

В Україні поки не прокоментували це

У Бєлгородській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на майданчику для зберігання палива. Гасіння пожежі триває.

Про це повідомив губернатор області. За його словами, дров влучив нібито на території Волоконівського району.

"ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району. Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі", – написав бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Зверніть увагу! Волоконівський район межує з Україною, від нього до зони бойових дій у районах Вовчанська і Куп’янська – близько 30 км.

На фото помітно що в небо підіймається густий чорний дим. Його видно з усіх куточків району.

Наразі українська сторона не прокоментувала атаку. Тож варто очікувати офіційної інформації.

Варто звернути увагу і на те, що глави регіонів і військові після ударів українських дронів по нафтобазах та інших цілях незмінно пишуть, що на об’єкт нібито впали уламки збитого безпілотника. Гладков на цей раз обійшовся без такого виразу.

Нагадаємо, Вибухи, які в ніч проти 7 вересня пролунали у Воронезькій області Росії — результат атаки дронами Служби безпеки України. Метою безпілотників став склад із боєприпасами та технікою, виникла детонація.