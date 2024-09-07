У Воронезькій області РФ прогриміли вибухи: палає склад боєприпасів (відео, мапа)

За даними місцевої влади, "уламки безпілотника" впали на склад, де зберігалися боєприпаси

В Росії у Воронезькій області в ніч на 7 березня було неспокійно. Регіон атакували безпілотники, місцева влада заявила про нібито збиття БПЛА, проте "уламки" впали прямісінько на склад з боєприпасами, який спалахнув та почав вибухати.

Про це повідомили місцеві канали та місцева влада. Зазначається, що під атакою опинився Острогозький район Воронезької області.

Губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби нібито було подавлено український БПЛА. Але "уламки безпілотника" впали на склад, де зберігалися боєприпаси.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа, що перекинулася на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація", – написав він.

Тим часом місцеві мешканці у соцмережах пишуть, що було пряме влучання БПЛА, а не "уламки". Пожежа, за їхніми даними, триває вже понад дві години. На додачу з'явилося відео з палаючого складу боєприпасів.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 3 вересня біля російської Твері працювала ППО. У мережі тим часом з’явилися повідомлення про наліт дронів, попередньо на аеродром Мігалово.

Як повідомлялося раніше, 1 вересня невідомі дрони навідалися до Москви, через що стався вибух на місцевому нафтопереробному заводі.