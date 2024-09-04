У Донецьку пролунали вибухи на ринку: є загиблі (фото)

Від лінії фронту до ринку близько 16 кілометрів

В окупованому Донецьку пролунали вибухи на ринку. Російські маріонетки вже традиційно почали звинувачувати у всьому ЗСУ, а в мережі зазначили, що росіяни не вперше обстрілюють окуповані міста для проведення пропагандистських кампаній.

За даними ватажка бойовиків т.зв. "днр" Дениса Пушиліна, загинули троє людей, а ще п’ять отримали поранення. Вибухи сталися у Кіровському районі міста.

Відомо, що інцидент трапився на території ринку Сокіл, що у мікрорайоні Текстильник, де загинули двоє чоловіків та одна жінка.

У ЗСУ інформацію не коментували, однак у мережі вже помітили, що удари сталися одразу після того, як обстріляли Львів. Так блогер "Фашик донецький" припустив, що окупанти могли спробувати збити інформаційну хвилю з приводу загибелі там мирних людей та обстріляти Донецьк.

На тлі цього у мережі з’явилися фотографії з місця прильоту.

Як повідомлялося раніше, після п’ятої години ранку в середу, 4 вересня, під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи у Львові. Росіяни завдали по місту ракетного удару, пошкоджено житлові будинки, загинуло семеро людей, серед них двоє дітей. Через це в місті було оголошено жалобу.