Загинула майже вся родина: російська ракета у Львові вбила маму та трьох доньок, фото (оновлено)

Вижив лише батько

Росіяни під час свого ракетного удару по Львову вбили майже цілу родину. Загинули мати та три доньки, живим залишився лише тато.

Про це повідомив мер Києва Андрій Садовий. Він опублікував фото, на якому родина разом — батько Ярослав, мама Євгенія, троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія.

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич. Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025". У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", — написав Садовий.

Батько та чоловік родини, Ярослав, отримав поранення. Він, з закривавленим обличчям потрапив на фото. Чоловіку надали допомогу.

Середня сестра, Дарія, була студенткою Українського католицького університету UCuniversity. Дівчинці було всього 18 років.

"Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва", — йдеться на Facebook-сторінці університету.

Зазначається, що тато Ярослав перебуває у критичному стані. О 13:30 пройде спільна загальноуніверситетська Літургію у храмі Святої Софії Премудрості Божої з молитвами за світлу пам’ять Дарії, Ярини, Емілії, Євгенії та всіх невинно убієнних.

Як здібна та обдарована студентка Дарія отримувала стипендію в УКУ. У дописі наведено фрагменти її мотиваційного листа на отримання стипендії.

Дівчина писала, що обрала для вивчення культурологію, "оскільки я дуже творча людина, цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла в мені завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн, Голодомору та Радянського Союзу. Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я – це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим. Вони – найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди".

Старша сестра, Ярина Базилевич, працювала у молодіжній мережі "Твори!". Колеги згадують її як добру та світлу людину.

"З невимовним жалем в серці повідомляємо що внаслідок нічної російської атаки загинула наша колега Ярина Базилевич, їй було всього 21. Добра і світла людина, програмна менеджерка Офісу "Львів — Молодіжна столиця Європи 2025". Вона працювала з нами від самого створення "МолоДвіжЦентру", а згодом і всієї мережі ТВОРИ! Вічна і світла памʼять. Не забудемо і не пробачимо", — написали в організації.

Нагадаємо, після п'ятої години ранку у середу, 4 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Львову. Загинули семеро людей, серед яких — троє дітей. До лікарень госпіталізовано 47 поранених, троє з яких — діти. Пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у середу, 4 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, чотири навчальні заклади, аптека і магазини.