Погибла почти вся семья: российская ракета во Львове убила маму и троих дочерей (фото)

Выжил только отец

Россияне во время своего ракетного удара по Львову убили почти всю семью. Погибли мать и три дочери, в живых остался только папа.

Об этом сообщил мэр Киева Андрей Садовый. Он опубликовал фото, на котором семья вместе — отец Ярослав, мама Евгения, трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия.

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарина и Эмилия — погибли в собственном доме. Позади стоит Ярина Базилевич. Девушке был 21 год. Она работала в нашем офисе "Львов — молодежь Европы 2025". В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее", — написал Садовый.

Отец и муж семьи, Ярослав, получил ранения. Он с окровавленным лицом попал на фото. Мужчине оказали помощь.

Ярина Базилевич работала в молодежной сети "Твори!". Коллеги вспоминают ее как хорошего и светлого человека.

"С неописуемой болью в сердце сообщаем что в результате ночной российской атаки погибла наша коллега Ярина Базилевич, ей был всего 21 год. Добрый и светлый человек, программная менеджерка Офиса "Львов — Молодежная столица Европы 2025". Она работала с нами от самого создания "МолоДвижентра", а впоследствии и всей сети Твори! Вечная и светлая память", — написали в организации.

Напомним, после пяти часов утра в среду, 4 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Львову. Погибли семь человек, среди которых трое детей. В больницы госпитализированы 47 раненых, трое из которых — дети. Повреждены не менее семи памятников архитектуры местного значения.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром в среду, 4 сентября, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры в центре города, взрывной волной повреждено более 10 многоэтажек, четыре учебных заведения, аптека и магазины.