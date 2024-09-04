Число жертв неумолимо растет: как выглядит Львов после атаки РФ, что происходит в городе (фото и видео)

Спасатели продолжают разбирать завалы

Во время очередной ракетной атаки РФ по Украине больше всего пострадал Львов. В городе повреждены десятки домов, есть погибшие и раненые.

По данным главы МВД Игоря Клименко, в настоящий момент количество погибших уже достигло 7 человек — 3 из этого числа дети. Еще около 45 человек, по данным ОВА, получили ранения различной степени тяжести.

Повреждено полсотни многоквартирных и частных домов. Спасатели уже работают на месте происшествия. Они продолжают разбор завалов и поиски людей.

На кадрах, который публикуют СМИ, можно увидеть, как человека достают из-под завалов. По предварительным данным, он жив. Также на них можно разглядеть масштаб последствия атаки оккупантов.

Глава МВД уточняет, что к этой минуте сотрудникам ГСЧС уже удалось спасти 12 человек.

"Работают психологи, развернутый оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. При необходимости будут развернуты Пункты Несокрушимости", — отметил он, опубликовав фото с места событий.

На удар россиян по Львову уже отреагировал и глава государства Владимир Зеленский.

"Российские ракеты против наших городов и людей…Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", — говорит он.

Народный депутат Николай Княжицкий, комментируя атаку, рассказал, что во время нее его семья находилась в 150 метрах от места удара. Он показал фото со своего дома.

Сам нардеп сейчас находится на польском форуме в Карпаче, где пообещал, что будет убеждать польских коллег в необходимости увеличения нашей поддержки. В частности, и по сбиванию российских ракет теми F-16, которые они поднимают в небо во время российских атак. Ведь, по его данным, наши соседи сегодня в очередной раз поднимали свою авиацию в небо.

"Поднимала и просто наблюдала. Очевидно, этот факт возмущает всех, кто сегодня проснулся от взрывов и пострадал от обстрела. При этом опросы показывают, что 58% поляков выступают за то, чтобы Польша сбивала российские ракеты и дроны, которые могут ей угрожать", — пишет он.

Напомним, что 4 сентября россияне совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Около 03:30-04:00 по меньшей мере четыре борта Ту-95МС выпустили крылатые ракеты Х-101 из района города Энгельс. Также они подняли в воздух два МиГ-31К. Параллельно враг запустил "шахеды". Сильные повреждения также получили гражданские объекты в Кривом Роге. Есть пострадавшие.