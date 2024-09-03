В Полтаве во время тревоги прогремели взрывы: детали и фото

В ВС предупреждали о ракете

Около 9:12 во вторник, 3 сентября, в городе Полтава прогремели два взрыва. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

После взрывов в небо поднялся дым, фото публикуют в сети. В 9:11 в Воздушных Силах Украины предупреждали о движении ракеты курсом на Полтавщину.

По данным мониторинговых каналов, россияне атаковали Полтаву баллистикой. До отбоя воздушной тревоги людей призывают находиться в укрытиях. Также сообщается, что в Полтавской области работает разведывательный дрон, который, возможно, корректирует удар.

Отметим, в ночь на 3 сентября россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области России и 35-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". В результате противовоздушного боя были сбиты 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", шесть – локационно потеряны. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донбасса. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", поздно вечером 2 сентября российская армия нанесла удар по городу Запорожье. Погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое людей получили ранения, в том числе девочка 12 лет. Ребенок находится в реанимации.