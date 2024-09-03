Россия нанесла удар по Запорожью: погиб маленький мальчик, еще один ребенок в реанимации, обновлено (фото)

Также есть разрушения

Поздно вечером в понедельник, 2 сентября, около 23:00 Россия обстреляла город Запорожье. Есть погибшие и раненые, среди них дети.

В результате ночной атаки погибли два человека, в том числе 8-летний мальчик. Еще два человека получили ранения, в частности девочка 12 лет. Ребёнок находится в реанимации, проинформировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он добавил, что в результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.

UPD Федоров рассказал, что состояние раненых тяжелое. У мужчины и девочки, которые были в разрушенном российской ракетой отеле, переломы, ожоги, травматический шок. Глава ОВА также опубликовал фото разрушений.

"У 12-летней девочки переломы конечностей, ранения, ожоги до 45 процентов тела, травматический шок. Она в реанимации, врачи оказывают всю необходимую помощь. Мужчина в состоянии средней тяжести — в хирургии с переломом грудины, осколочным ранением правого бедра", — написал он.

Напомним, также поздно вечером 2 сентября россияне также ударили по Харькову и Днепру. Днепр подвергся обстрелам баллистическим оружием, которое было запущено из Воронежской области. По данным мониторинговых групп, были запуски двух ракет "Искандер", одна из которых была направлена на Днепр, а другая на Павлоград. По Харькову враг ударил КАБами (корректируемыми авиационными бомбами). Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 3 сентября, россияне атаковали Украину "шахедами", ракетами и КАБами. Работала ПВО, в том числе и в Киевской области, взрывы прогремели также в Николаеве и Чернигове.