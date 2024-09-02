Спихнули вину на уважаемого офицера? Скандал с отстранением комбата 59-й бригады прокомментировали в ВСУ

"Телеграф" выяснил подробности скандала

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр), проверку командования которой недавно назначал Сырский, пожаловались на действия руководства. Заявляют о якобы несправедливом кадровом решении и обвинениях.

Об этом сообщает украинское мониторинговое сообщество DeepState, ссылаясь на солдатов и офицеров 11 мотопехотного батальона соответствующей бригады. Это подразделение держало оборону Карловки, которая, по их словам, уже находится под контролем оккупантов после неравных боев.

В чем суть скандала

Утверждается, что командир батальона, несмотря на якобы "разбитое состояние" подразделения, смог быстро наладить оборону после переброски на это направление и удерживать её на протяжении нескольких дней. Однако, говорится в сообщении, 22 августа противник начал массированный штурм, во время которого ему удалось взять под огневой контроль населенный пункт.

"Из-за риска окружения 24 августа тяжелая артиллерия ВСУ отошла. С 22 по 26 августа имея немалые потери, батальон еще смог отбиться, но уже 26-28 августа из-за падения обороны у Калинового, Птичьего и Мемрика противник зашел в тыл с западной стороны Карловки. Кроме того, враг вошел в Галицыновку", — утверждается в сообщении.

DeepState пишет, что уже через 2 дня ситуация в Карловке значительно ухудшилась — боеприпасов не хватало, а эвакуация раненых была сильно затруднена. А еще через 2 дня "образовался мешок".

"Из-за всех этих событий 11 ОМПБ понес тяжелые потери в количестве ХХХ человек. Принято решение об уходе из мешка остатков батальона на рубеж южнее Карловки", — пишут мониториги, утверждая, что якобы именно это решение комбата и стало решающим в поиске виновных.

А виновными в потере Карловки руководство ОТГ "Донецк" якобы уже пытается сделать бойцов и комбата. Утверждается, что последнего уже якобы могли отстранить от командования 11-й ОМПБ.

"Такое решение деморализует весь личный состав и дезорганизует его", — резюмирует DeepState.

Что говорят в армии

"Телеграф" разобрался в ситуации и связался с офицером 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергеем Цихоцким. Он подтвердил, что комбат действительно был отстранен решением ОТГ "Донецк".

"Командование ОТГ приняло такое решение. Я думаю, что более подробный комментарий по этому поводу именно они должны дать", — отметил военный.

Цихоцкий также подтвердил информацию о том, что отстраненный комбат действительно пользовался авторитетом среди военных и своих подопечных. Сам он охарактеризовал офицера следующим образом:

"Очень уважаемый человек, отважный офицер. Это офицер, о котором можно сказать, что с ним можно идти в разведку. С ним можно выполнять боевые задачи, что он не единожды доказывал, за что и получал награды", — отметил он.

Кроме того офицер объяснил, что происходило вокруг Карловки в последнее время.

"Враг очень интенсивно наступал с большим количеством пехоты — это факт. Само направление это уже давно очень напряженное", — добавил офицер.

Цихоцкий отметил, что в настоящий момент какие-то выводы делать неуместно. По его словам, в настоящий момент проводится внутреннее расследование ситуации.

Также "Телеграф" связался со своим источником в ВСУ, который на условиях анонимности, рассказал более детально о ситуации, которая сложилась с Карловкой.

"Соседи 59-й бригады пропустили врага и ей зашли в тыл. Они оборону держали от Карловки и до Красногоровки, а все, что было левее, то было не их. А как россияне зашли в Карловку? Зашли в тыл. В этом и весь ответ. Это не они просели. Как держали оборону с апреля по этой линии, так и держали.

Россияне же взяли Новогродовку и паралельно на Николаевку, Михайловку, Мемрик и Карловку пошли. Это не то, что враг прорвал их и они бросили позиции. Вины комбата и личного состава там точно нет. Зашли в тыл. Что было делать? Потом говорить "героически попали в плен?", — объяснил нам источник.

Напомним, ранее мы писали о том, что легендарного комбата "Купола" наказали после интервью.