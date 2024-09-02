Спихнули провину на поважного офіцера? Скандал з усуненням комбата 59-ї бригади прокоментували у ЗСУ

"Телеграф" з’ясував подробиці скандалу

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр), перевірку командування якої нещодавно призначав Сирський, поскаржилися на дії керівництва. Заявляють про нібито несправедливе кадрове рішення та звинувачення.

Про це повідомляє українська моніторингова спільнота DeepState, посилаючись на солдатів та офіцерів 11 мотопіхотного батальйону відповідної бригади. Цей підрозділ тримав оборону Карлівки, яка, за їхніми словами, вже перебуває під контролем окупантів після нерівних боїв.

В чому суть скандалу

Стверджується, що командир батальйону, незважаючи на нібито "розбитий стан" підрозділу, зміг швидко налагодити оборону після перекидання на цей напрямок та утримувати її протягом кількох днів. Проте, йдеться у повідомленні, 22 серпня противник розпочав масований штурм, під час якого йому вдалося взяти під вогневий контроль населений пункт.

"Через ризик оточення 24 серпня важка артилерія ЗСУ відійшла. З 22 по 26 серпня маючи чималі втрати, батальйон ще зміг відбитися, але вже 26-28 серпня через падіння оборони біля Калинового, Птичого та Мемрику, противник зайшов у тил із західної сторони Карлівки. Крім того, ворог зайшов у Галицинівку", — стверджується в повідомленні.

DeepState пише, що вже через 2 дні ситуація в Карлівці значно погіршилася — боєприпасів не вистачало, а евакуація поранених була дуже ускладнена. А ще через 2 дні "утворився мішок".

Через всі ці події, 11 ОМПБ поніс важкі втрати в кількості ХХХ осіб. Прийнято рішення про відхід з мішка залишків батальйону на рубіж південніше Карлівки. Власне воно і стало вирішальним у пошуку винних. 10 ОМПБ, який на околицях Невельського, у схожій ситуації, адже кацапи вже в їх тилу на 10-12 кілометрів", — пишуть моніториги, стверджуючи, що нібито саме це рішення комбата і стало вирішальним у пошуку винних.

А винними у втраті Карлівки керівництво ОТУ "Донецьк" нібито вже намагається зробити бійців та комбата. Стверджується, що останнього вже нібито могли усунути від командування 11 ОМПБ.

"Таке рішення деморалізує весь особовий склад та дезорганізує його", — резюмує DeepState.

Що кажуть в армії

"Телеграф" розібрався в ситуації та зв’язався з офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергієм Цихоцьким. Він підтвердив, що комбата дійсно було усунуто рішенням ОТУ "Донецьк".

"Командування ОТУ ухвалило таке рішення. Я думаю, що більш докладний коментар із цього приводу саме вони мають дати", — зазначив військовий.

Цихоцький також підтвердив інформацію про те, що відсторонений комбат справді мав авторитет серед військових та своїх підопічних. Сам він охарактеризував офіцера в такий спосіб:

"Дуже поважна людина, відважний офіцер. Це офіцер, про якого можна сказати, що з ним можна йти в розвідку. З ним можна виконувати бойові завдання, що він неодноразово доводив, за що й отримував нагороди", — зазначив він.

Крім того, офіцер пояснив, що відбувалося навколо Карлівки останнім часом.

"Ворог дуже інтенсивно наступав з великою кількістю піхоти — це факт. Сам напрямок це вже давно дуже напружений", — додав офіцер.

Цихоцький зазначив, що зараз якісь висновки робити недоречно. За його словами, зараз проводиться внутрішне розслідування.

Також "Телеграф" зв’язався зі своїм джерелом у ЗСУ, яке на умовах анонімності, розповіло детальніше про ситуацію, що склалася з Карлівкою.

"Сусіди 59-ї бригади пропустили ворога і їй зайшли в тил. Вони оборону тримали від Карлівки і до Красногорівки, а все, що було ліворуч, то було не їх. А як росіяни зайшли до Карлівки? Зайшли в тил. У цьому і вся відповідь. Це не вони просіли. Як тримали оборону з квітня по цій лінії, так і тримали.

Росіяни ж взяли Новогродівку та паралельно на Миколаївку, Михайлівку, Мемрик та Карлівку пішли. Це не те, що ворог прорвав їх, і вони кинули позиції. Вини комбата та особового складу там точно немає. Зайшли в тил. Що робити? Потім говорити "героїчно потрапили в полон?", — пояснило джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що легендарний комбат "Купола" покарали після інтерв’ю.