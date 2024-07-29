"Не угодний керівництву": командири 80-ї ОДШБ виступили проти звільнення свого комбата

Бійці мають дуже високу думку про свого командира

Командири батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади записали відеозвернення, в якому виступили проти зняття з посади командира бригади, полковника Еміля Ішкулова. У ЗМІ з’явилося повідомлення, що він виступив проти виконання завдання, яке було непорівнянне з силами бригади.

Інформацію про це оприлюднило видання "Українська правда". Також він оприлюднив звернення командирів 80-ї бригади.

Військовослужбовці зазначили, що Ішкулов є професійним військовим, який розпочав свій шлях як командир розвідувального взводу та дійшов до командира бригади. За їх словами, полковник знає, що таке вести за собою людей, детально планує всі операції, розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни.

Вони також додали, що Ішкулов на перше місце ставить життя бійців та був нагороджений численними нагородами, серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів.

"Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають переможний бойовий шлях і досвід великої війни — не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей і не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів", — сказали представники 80-ї бригади.

Варто зазначити, що нині немає чітких підтверджень того, що полковника мають намір звільнити.

Як повідомлялося раніше, парамедик Катерина "Пташка" Поліщук звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити дії командування 59-ї бригади. Вона звинуватила командира Богдана Шевчука у "злочинних наказах, свідомій недбалості, зневаженні життям та здоров’ям особового складу". Після цього бригаду перевірила спеціальна комісія, проте не виявила жодних порушень.