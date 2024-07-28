"Поранені просто гинуть!" Безугла знову накинулась на Сирського та Міноборони, росіяни потішаються

Цього разу вона заговорила про статистику

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яку у середині липня внесли у базу "Миротворець", прокоментувала заяву Міністерства оборони про те, що 75% поранених військових повертаються у стрій. За словами нардепки, більшість критично поранених солдатів не довозять до стабілізаційного пункту.

За її словами, саме це і є основною причиною хорошої статистики. Про це нардепка написала у фейсбуці.

Безугла розкритикувала статистику Міноборони

"Міноборони та Командування медичних сил (КМС) неодноразово зазначали, що на стабілізаційних пунктах дуже низька смертність і більшість поранених військових повертаються в стрій. Це тому, що дійсно критично поранені не досягають стабілізаційного пункту, вони гинуть!", ― написала Безугла.

Військових не встигають довезти до стабпунктів через об’єктивні причини. Наприклад, брак транспорту для евакуації, складнощі процесу та інтенсивні бойові дії.

Безугла зазначає, що на це також впливають дії військових медичних керівників. Нібито вони ігнорують покращення якості тактичної медицини. Зокрема, йдеться про такі моменти:

відсутність статистики стосовно того, скількох військових можна було б врятувати до доставлення в стабілізаційний пункт;

не введені протоколи ATLS (світові стандарти для медиків, які надають допомогу постраждалим з травмами);

відсутнє постійне переливання крові пораненим.

Нардепка також звернула увагу, що в ті 75% військових, які повертаються у стрій, входять люди з різними травмами. Вона також знову розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Сирського.

"Програма "збереження життя" від генералів Сирського і Казмірчука (КМС). Така ж культура брехні, як і зі збитими шахедами та новими бригадами-зомбі замість поповнення існуючих на фронті. Ще раз, статистика буде хороша, якщо тяжкі поранені не доїжджають!", ― написала Безугла.

Заяву Безуглої вже цитують у Росії

Зазначимо, що допис Безуглої вже понесли по російських виданнях. Так, скандальну нардепку вже цитує RT. Росіяни в коментарях по-різному ставляться до заяви Безуглої. Деякі потішаються над ситуацією, а хтось відверто пише про роздратування діями нардепки.

Скільки військових повертаються у ЗСУ після поранення: статистика Міноборони

У Міноборони повідомили, що понад 75% військових знову стають у стрій після поранення. Така цифра можлива завдяки якісному лікуванню та реабілітацію. Про це заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила 27 липня.

Вона розповіла, що реабілітація починається одразу ж під час лікування. Закордонні експерти також відмічають високу якість медичних послуг для українських військових.

Зазначимо, Безугла не вперше критикує військове керівництво. Нещодавно вона заявила, що не варто створювати нові бригади, бо є багато неукомплектованих.

До цього вона критикувала Сирського. Щобільше, 30 червня вона написала на нього заяву у ДБР. Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ у перешкоджанні роботи народного депутата.

"Телеграф" раніше повідомляв, як нардепка прокоментувала спроби виключити її з оборонного комітету Верховної Ради. Вона обіймає посаду заступниці голови комітету.