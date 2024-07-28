"Раненые просто погибают!" Безуглая снова набросилась на Сырского и Минобороны, россияне ликуют

На этот раз она заговорила о статистике

Народный депутат Марьяна Безуглая, которую в середине июля внесли в базу "Миротворец", прокомментировала заявление Министерства обороны о том, что 75% раненых военных возвращаются в строй. По словам нардепки, большинство критически раненых солдат не довозят до стабилизационного пункта.

По ее словам, именно это и есть основная причина хорошей статистики. Об этом нардепка написала в Фейсбуке.

Безуглая раскритиковала статистику Минобороны

"Минобороны и Командование медицинских сил (КМС) неоднократно отмечали, что на стабилизационных пунктах очень низкая смертность и большинство раненых военных возвращаются в строй. Это потому, что действительно критически раненые не достигают стабилизационного пункта, они погибают!", — написала Безуглая.

Военных не успевают довезти до стабпунктов по объективным причинам. К примеру, из-за нехватки транспорта для эвакуации, сложности процесса и интенсивных боевых действий.

Безуглая отмечает, что на это также влияют действия военных медицинских руководителей. Вроде бы они игнорируют улучшение качества тактической медицины. В частности, речь идет о таких моментах:

отсутствие статистики относительно того, скольких военных можно было бы спасти до доставки в стабилизационный пункт;

не введены протоколы ATLS (мировые стандарты для медиков, оказывающих помощь пострадавшим с травмами);

отсутствие постоянного переливания крови раненым.

Нардепка также обратила внимание, что в возвращающиеся в строй 75% военных входят люди с различными травмами. Она также снова раскритиковала главнокомандующего ВСУ Сырского.

"Программа "сохранения жизни" от генералов Сырского и Казмирчука (КМС). Такая же культура лжи, как и со сбитыми шахедами и новыми бригадами-зомби вместо пополнения существующих на фронте. Еще раз, статистика будет хорошая, если тяжелые раненые не доезжают!", ― написала Безуглая.

Заявление Безуглой уже цитируют в России

Отметим, что сообщение Безуглой уже понесли по российским изданиям. Так, скандальную нардепку уже цитирует RT. Россияне в комментариях по-разному относятся к заявлению Безуглой. Некоторые потешаются над ситуацией и ликуют, а кто-то откровенно пишет о раздражении действиями нардепки.

Сколько военных возвращаются в ВСУ после ранения: статистика Минобороны

В Минобороны сообщили, что более 75% военных снова становятся в строй после ранения. Такая цифра возможна благодаря качественному лечению и реабилитации. Об этом заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщила 27 июля.

Она рассказала, что реабилитация начинается сразу во время лечения. Зарубежные эксперты также отмечают высокое качество медицинских услуг для украинских военных.

Отметим, что Безуглая не впервые критикует военное руководство. Недавно она заявила, что не стоит создавать новые бригады, потому что есть много неукомплектованных.

До этого она критиковала Сырского. Более того, 30 июня она написала на него заявление в ДБР. Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ в препятствовании работе народного депутата.

"Телеграф" ранее сообщал, как нардепка прокомментировала попытки исключить ее из оборонного комитета Верховной Рады. Она занимает должность заместителя председателя комитета.