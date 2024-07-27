"Мертвые души" в бригадах и сто тысяч человек в ТЦК: Безуглая выступила с новым заявлением

Создание одной новой бригады ВСУ стоит минимум 20 млрд. гривен

Украина сейчас должна найти 500 миллиардов гривен, чтобы до конца 2024 профинансировать потребности Вооруженных сил Украины. Однако далеко не факт, что ВСУ действительно нужны деньги, которые сейчас придется выбивать из налогоплательщиков – обычных граждан Украины и бизнеса.

Об этом написала народный депутат Марьяна Безуглая в своем Facebook. Она обвинила Кабмин и Министерство обороны в том, что там не оценили реалистичность представления от ВСУ по потребностям финансирования.

"Но абсурд ситуации с планированием состоит в том, что никто в Минобороны и Кабмине не пробует оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность и стоит ли, например, создавать новые небоеспособные "бригады-зомби" вместо того, чтобы пополнять и усиливать существующие подразделения, увеличивать штабы и держать в армии негодных", – написала она.

Безуглая указала, что создание одной новой бригады ВСУ стоит минимум 20 млрд гривен. Оценивать целесообразность таких шагов по созданию новых подразделений, по ее словам, некому.

"Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценил бы целесообразность бесконечного желания Главкома ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту. Тысячи "мертвых душ" в армии тоже никем не оцениваются. Только штат ТЦК и СП — почти сто тысяч (!) человек ", – добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 июня Безуглая написала заявление в ДБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании деятельности народного депутата.

В феврале этого года Верховная Рада Украины собиралась голосовать за постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по безопасности и обороне. Однако для вынесения постановления в зал не хватило голосов.

Ранее Безуглая была уволена с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. По ее мнению, это решение якобы было реакцией на "правду о проблемах в ВСУ".

Как сообщал "Телеграф", Безуглую внесли в базу "Миротворца". Причиной названо то, что она сознательно дискредитировала органы государственной власти и управления.