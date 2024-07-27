"Мертві душі" у бригадах та сто тисяч людей у ТЦК: Безугла виступила з новою заявою

Створення однієї нової бригади ЗСУ коштує мінімум 20 млрд гривень

Україна зараз повинна знайти 500 мільярдів гривень, щоб до кінця 2024 року профінансувати потреби Збройних сил України. Проте далеко не факт, що ЗСУ дійсно потрібні гроші, які уряду зараз доведеться вибивати з платників податків – звичайних громадян України та бізнесу.

Про це написала народний депутат Мар'яна Безугла у своєму Facebook. Вона звинуватила Кабмін та Міністерство оборони в тому, що там не оцінили реалістичність подання від ЗСУ щодо потреб у фінансуванні.

"Але абсурд ситуації з плануванням полягає в тому, що ніхто в Міноборони та Кабміні не пробує оцінити, чи правильно, чи доцільно ЗСУ подали свою потребу і чи варто, наприклад, створювати нові небоєздатні "бригади-зомбі" замість поповнювати та посилювати існуючі підрозділи, збільшувати штаби та тримати у війську непридатних", – написала вона.

Безугла вказала що створення однієї нової бригади ЗСУ коштує мінімум 20 млрд гривень. Оцінювати доцільність таких кроків зі створення нових підрозділів, за її словами, немає кому.

"Немає жодного фахівця в уряді, який оцінює доцільність безкінечного бажання Головкома ЗСУ та його Генштабу перетворити всю країну на піхоту. Тисячі "мертвих душ" у війську теж ніким не оцінюються. Тільки штат ТЦК та СП — майже сто тисяч (!) людей", – додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 червня Безугла написала заяву в ДБР на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила його у перешкоджанні діяльності народного депутата.

У лютому цього року Верховна Рада України збиралася голосувати за ухвалу про відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Однак для винесення постанови до зали не вистачило голосів.

Раніше Безугла була звільнена з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. На її переконання, це рішення нібито було реакцією на "правду про проблеми у ЗСУ".

Як повідомляв "Телеграф", Безуглу внесли до бази "Миротворця". Причиною названо те, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління.