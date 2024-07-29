"Не угоден руководству": командиры 80-й ОДШБ выступили против увольнения своего комбата

Бойцы имеют очень высокое мнение о своем командире

Командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение, в котором выступили против снятия с должности командира бригады, полковника Эмиля Ишкулова. В СМИ появилось сообщение, что он выступил против выполнения задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.

Информацию об этом обнародовало издание "Украинская правда". Также оно обнародовало обращение командиров 80-й бригады.

Военнослужащие отметили, что Ишкулов является профессиональным военным, который начал свой путь как командир разведывательного взвода и дошел до командира бригады. По их словам, полковник знает, что такое вести за собой людей, детально планирует все операции, понимает современное поле боя и адекватно реагирует на вызовы российско-украинской войны.

Они также добавили, что Ишкулов на первое место ставит жизни бойцов и был награжден многочисленными наградами, среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трех степеней.

"Мы не понимаем почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны — не угодны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются замыливанием глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам", — сказали представители 80-й бригады.

Стоит отметить, что в настоящее время нет четких подтверждений тому, что полковника намерены уволить.

Как сообщалось ранее, парамедик Екатерина "Пташка" Полищук обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования 59-й бригады. Она обвинила командира Богдана Шевчука в "преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава". После этого бригаду проверила специальная комиссия, однако не выявила каких-либо нарушений.