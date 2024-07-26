После жалобы "Пташки": в ВСУ озвучили результаты проверки 59 бригады им. Якова Гондюка

В ведомстве провели работу с командирами подразделений

В пятницу, 26 июля, стало известно, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины провела служебную проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка в соответствии с решением главнокомандующего.

Как сообщили в ведомстве, провели работу с командирами подразделений, личным составом, провели проверку принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Также исследовали вопросы организации выполнения боевых задач.

"Рабочая группа, проводившая проверку, не выявила случаев издания преступных приказов. В то же время установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью", — говорится в сообщении Военной службы правопорядка.

Руководство ВСУ приняло ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев, а отдельных должностных лиц командование бригады привлекли к ответственности.

Что предшествовало

Проверку просила в заявлении к президенту парамедик 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук ("Пташка"). Она призвала отстранить от принятия военных решений лиц, "не заинтересованных в победе". В связи с тем, что тысячи военнослужащих остаются выполнять боевые задачи под руководством Шевчука, Полищук призвала президента обратить внимание и провести служебную проверку "относительно фактов преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих".

Офицер 59 бригады Сергей Цехоцкий прокомментировал это заявление hromadske. Он сказал, что Полищук не служила в бригаде, а сотрудничала с ней как волонтер.

В результате главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил начальника Военной службы правопорядка выяснить обстоятельства недавних потерь личного состава бригады.

"Телеграф" узнал, что известно о командире 59-й ОМПБр Шевчуке Богдане Владимировиче.