"Скоро они уйдут": аналитик рассказал о планах оккупантов на самом горячем направлении фронта

Украинская армия уже выстроила крепкую оборону

Ситуация на Покровском направлении Донбасса пока одна из самых горячих, россияне продолжают наступать на "дорогу жизни". Украинские военные могут попасть в котел под Торецком.

Об этом пишет BILD. По данным аналитика издания Юлиана Репке, российские войска до сих пор не смогли прорвать оборонные рубежи ВСУ, построенные до начала войны.

Однако оккупанты расширяют оперативное пространство в направлении Торецка, наступая на город с запада через Зализное и Пивничное и с юга через поселок Нью-Йорк. Поэтому в украинских позициях образовалось выступление.

Красное основные направления наступления, зеленое – вероятный котел.

Юлиан Репке объяснил: "Там россияне пытаются создать своего рода котел. Это значит, что украинцы должны будут отступить, если им не удастся отбыть жилые районы Нью-Йорка. Иначе они там будут полностью окружены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро они уйдут оттуда".

В то же время оккупанты продолжают свое наступление на "дорогу жизни", автотрассу T0504, идущую от Покровска до Часового Яра. В настоящее время это основной маршрут поставки для группировки ВСУ. Украинская армия уже выстроила крепкую оборону возле Воздвиженки, которая выступает ближайшим путем к трассе. Расстояние фронта до трассы составляет 6 км.

Расстояние до трассы от фронта

У оккупантов не получается продвигаться на этом узком участке, но они расширяют плацдарм вокруг Очеретиного. Захватывая окрестные села россияне, пытаются из другого направления выйти на оперативное пространство.

Направление утроения широкого фронта

По словам Юлиана Репке, если же Россия захватит больше территории на запад, то сможет наступать на север в направлении трассы широким фронтом. В таком случае ВСУ будет сложно обороняться и отбивать атаки.

Ранее "Телеграф" писал, что осень будет жаркой на фронте, ведь Россия готовит новое наступление, а ВСУ собираются контратаковать.