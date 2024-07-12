Пытаются прорвать оборону: Генштаб назвал направление фронта, где идут самые ожесточенные бои (карта)

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений

Украинские Силы Обороны продолжают сопротивляться русским атакам. Ожесточенные бои происходят почти на всей линии фронта. Особенно сильное давление со стороны путинских оккупантов прошедших суток было на Покровском направлении.

Наши защитники отбивали 41 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб в пятницу, 12 июля, в Facebook.

Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где прошло 14 боеприкосновений.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений.

Россияне нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением пяти ракет), сбросили более 100 управляемых авиабомб, совершили 4480 обстрелов позиций наших защитников и населенных пунктов.

Противник наносил авиационных ударов в частности, в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Волчанск, Слобожанское, Глубокое, Купянск, Степная Новоселовка, Глушковка, Боровая Харьковской области; Лиман, Выемка, Ивано-Дарьевка, Калиновка, Часов Яр, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Александрополь, Воздвиженка, Елизаветовка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Тягинка и Токаровка Херсонской области.

На Харьковском направлении произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого оккупанты задействовали для поддержки авиацию.

На Купянском направлении силы обороны отражали семь атак противника. В частности, в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области.

На Лиманском направлении бойцы ВСУ помешали одиннадцати штурмовым действиям противника в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении защитники отразили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах Клещиевки, Часового Яра и Ивановского Донецкой области. Украинские защитники остановили врага.

На Торецком направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк на Донетчине.

На Кураховском направлении украинские защитникипродолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка. Там враг шесть раз проводил штурмы наших позиций.

На Времивском направлении кафиры совершили 11 штурмов наших позиций. Наиболее активно захватчики действовали недалеко от Урожайного Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения. Враг пытался наступать неподалеку от Малой Токмачки на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Но успеха у них нет.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие. Враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность и время от времени обстреливает населенные пункты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США призвали союзников передать все возможные средства ПВО Украине.