Намагаються прорвати оборону: Генштаб назвав напрямок фронту, де йдуть найзапекліші бої (карта)

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень

Українські Сили Оборони продовжують чинити опір російським атакам. Запеклі бої відбуваються майже на всій лінії фронту. Особливо сильний тиск з боку путінських окупантів минулої доби був на Покровському напрямку.

Наші оборонці відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Про це повідомив Генштаб в п'ятницю, 12 липня, у Facebook.

Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Росіяни завдали по позиціях українських військ та населених пунктах одного ракетного удару (із застосуванням п’яти ракет), скинули понад 100 керованих авіабомб, здійснили 4480 обстрілів позицій наших захисників та населених пунктів.

Противник завдавав авіаційних ударів зокрема, в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Вовчанськ, Слобожанське, Глибоке, Куп’янськ, Степова Новоселівка, Глушківка, Борова Харківської області; Лиман, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Калинівка, Часів Яр, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Воздвиженка, Єлизаветівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Тягинка і Токарівка Херсонської області.

На Харківському напрямку відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти задіювали для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбивали сім атак ворога. Зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ стали на заваді одинадцяти штурмовим діям противника в районах Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку захісники відбили вісім атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області. Українські захисники зупинили ворога.

На Торецькому напрямку противник вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині.

На Курахівському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там ворог шість разів проводив штурми наших позицій.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 штурмів наших позицій. Найбільш активно загарбники діяли неподалік Урожайного Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог намагався наступати неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Але успіху вони не мають.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність. Ворог проводить диверсійно-розвідувальну діяльність та час від часу обстрілює населені пункти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в США закликали союзників передати усі можливі засоби ППО Україні.