Відкидають ворога назад: де у ЗСУ на фронті відзначено успіх (карта)

Аналітики представили оновлені карти бойових дій

Українські військові на Харківщині просунулися в районі населеного пункту Глибоке. Силам оборони вдалося відсунути супротивника у цьому селі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі DeepState. Аналітики поновили карту бойових дій в Україні.

Ворог у мережі пише про успішні атаки ЗСУ у північній та західній частинах селища Глибоке на Липцівському напрямку. Ситуація оцінюється як із змінним успіхом.

Також зазначається, що російські окупанти просунулися у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозоватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки.

Додамо, що кілька днів тому лейтенант ЗСУ із позивним Алекс писав у своєму Telegram-каналі, що загарбники підтягнули резерви в районі Глибокого та змогли контратакувати на цій ділянці та дещо потіснити наші підрозділи. На той момент контроль населеного пункту становив 50 на 50.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні український журналіст Юрій Бутусов заявив, що Україна нібито ризикує втратити Красногорівку через командира 59-ї мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, якого було призначено рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.