Через некомпетентність комбрига Шевчука ризикуємо втратити Красногорівку – Бутусов

Командир 59-ї мотопіхотної бригади Богдан Шевчук, призначений рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, не справляється зі своїми обов'язками з оборони міста Красногорівка Донецької області: бої йдуть у місті, ворог просувається, і стає реальною повна втрата Красногорівки. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Прошу Олександра Станіславовича (Сирського – прим.) особисто звернути увагу на обстановку та незадовільний рівень управління бойовими діями у Красногорівці та зокрема у 59-й бригаді, і вжити таких же адекватних рішень, як було вжито для розгрому російського наступу на Харківщині", – написав журналіст у Facebook.

За його словами, на перший погляд, у Красногорівці багато підрозділів, а єдиний центр управління на напрямку отримує "правильну" звітність та доповіді. Насправді ж, зі слів бійців 59-ї бригади, ситуація виглядає по-іншому.

"Людина, рівень управління якого відповідає посаді командира роти, можливо — батальйону. Він сам керує куди кому стріляти та куди кому літати, сам ставить завдання командирам гармат та операторам мавіків, сам малює, де яку спшку треба тримати до останнього у якій посадці. Сидячи у штабі перед картою, і навіть не знаючи свій передній край, бо фронт великий і за усім самому не услідкуєш", – розповів Бутусов.

Журналіст додав, що за призначення і провали Богдана Шевчука відповідальне керівництво ЗСУ.

"За стільки місяців вже можна було б розібратись з рівнем призначеного комбрига та виправити помилку, відправити людину служити далі на посаду, яку він справді може потягнути, а на бригаду призначити людей вже з готовим життєвим та бойовим досвідом — у нас купа досвідчених комбригів у тилу, навіщо призначати тих, хто не готовий і з кого навіть не спитаєш, бо він щиро не розуміє", – обурюється він.

За словами журналіста, ситуація на напрямку критична. Ворог має перевагу, необхідно швидко покращити якість управління, порядок та організацію наших сил.

Він також звернув увагу, що багато досвідчених командирів бригад, що мають вищу освіту університету оборони, займають тилові посади, у той час як оборону Красногорівки – важливого великого міста – довірили молодій некомпетентній людині.