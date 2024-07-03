Из-за некомпетентности комбрига Шевчука рискуем потерять Красногоровку – Бутусов

Командир 59-й мотопехотной бригады Богдан Шевчук, назначенный решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не справляется со своими обязанностями по обороне города Красногоровка Донецкой области: бои идут в городе, враг продвигается, и становится реальной полная потеря Красногоровки. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Прошу Александра Станиславовича (Сырского — прим.) лично обратить внимание на обстановку и неудовлетворительный уровень управления боевыми действиями в Красногоровке и в частности в 59-й бригаде, и принять такие же адекватные решения, как было принято для разгрома российского наступления на Харьковщине", — написал журналист.

По его словам, на первый взгляд, в Красногоровке много подразделений, а единый центр управления на направлении получает "правильную" отчетность и доклады. На самом же деле, по словам бойцов 59-й бригады, ситуация выглядит по-другому.

"Человек, уровень управления которого соответствует должности командира роты, возможно — батальона. Он сам руководит куда кому стрелять и куда кому летать, сам ставит задачи командирам пушек и операторам мавиков, сам рисует, где какую спшку надо держать до последнего в какой посадке. Сидя в штабе перед картой, и даже не зная свой передний край, потому что фронт большой и за всем самому не уследишь", — рассказал Бутусов.

Журналист добавил, что за назначение и провалы Богдана Шевчука несет ответственность руководство ВСУ.

"За столько месяцев уже можно было бы разобраться с уровнем назначенного комбрига, и исправить ошибку, отправить человека служить дальше на должность, которую он действительно может потянуть, а на бригаду назначить людей уже с готовым жизненным и боевым опытом — у нас куча опытных комбригов в тылу, зачем назначать тех, кто не готов и с кого даже не спросишь, потому что он искренне не понимает", — возмущается он.

По словам журналиста, ситуация на направлении критическая. Враг имеет преимущество, необходимо быстро улучшить качество управления, порядок и организацию наших сил.

Он также обратил внимание, что многие опытные командиры бригад, имеющие высшее образование университета обороны, занимают тыловые должности, в то время как оборону Красногоровки — важного крупного города — доверили молодому некомпетентному человеку.