Українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру: у ЗСУ назвали причину (карта)

Ворог не припиняє своїх активних бойових дій

Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області. Українські військові зайняли більш вигідні позиції.

Про це в ефір телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, російські окупанти продовжують атакувати на цьому напрямку.

"Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції", — підкреслив речник.

Водночас Волошин зазначив, що у ворога є певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль. За його словами росіяни намагаються захопити Часів Яр та повісити там "своє триколорне ганчір'я".

Мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр

Нагадаємо, на початку липня з'явилася інформація про те, що росіяни у Часовому Яру повністю зруйнували мікрорайон "Канал". Аналітики порталу DeepState опублікували відповідний знімок.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядає зараз Часів Яр з висоти пташиного польоту. На оприлюднених кадрах можна побачити, що у місті не лишилося жодної вцілілої будівлі.