Українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру: у ЗСУ назвали причину (карта)
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Ворог не припиняє своїх активних бойових дій
Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області. Українські військові зайняли більш вигідні позиції.
Про це в ефір телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, російські окупанти продовжують атакувати на цьому напрямку.
"Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції", — підкреслив речник.
Водночас Волошин зазначив, що у ворога є певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль. За його словами росіяни намагаються захопити Часів Яр та повісити там "своє триколорне ганчір'я".
Нагадаємо, на початку липня з'явилася інформація про те, що росіяни у Часовому Яру повністю зруйнували мікрорайон "Канал". Аналітики порталу DeepState опублікували відповідний знімок.
Раніше "Телеграф" писав, як виглядає зараз Часів Яр з висоти пташиного польоту. На оприлюднених кадрах можна побачити, що у місті не лишилося жодної вцілілої будівлі.