"Виконали "норму" на день уперед": в "Азові" показали відео знищення росіян на сході

Бої у цьому районі тривають з початку року

Українські військові продовжують методично знищувати техніку та живу силу росіян у районі Тернів. Окупанти ж продовжують відправляти до цього району дедалі нові сили, хоча це й обертається їм важкими втратами.

Один із таких епізодів показали бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" у своєму telegram-каналі. Зазначається, що цей штурм росіян вдалося відбити за допомогою дронів та артилерії до того, як загарбники дісталися лінії оборони ЗСУ.

Зазначається, що росіяни щодня посилають туди нові хвилі піхоти та техніки, а коли денні штурми почали провалюватися, вони починали діяти вночі.

"Вранці ми підраховували знищені цілі. Наші засоби ураження виконували "норму" на цілий день вперед", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у цьому районі росіяни намагаються наступати з початку 2024 року.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу ворожі сили могли просунутися в районі кількох населених пунктів Донецької області. Загарбники мають успіхи в районі населених пунктів Прогрес, Володимирівка, Карлівка, Красногорівка, Нью-Йорк, Годинник Яр та Макіївка.