Українські війська вибили росіян із позицій на важливому напрямі: де вдалося просунутися (мапа)

Ситуація у районі була напруженою з початку року

Українські військові змогли покращити свої позиції біля Тернів та Ямполівки (Донецька область). Там окупантам довелося відступити.

Про це повідомляє пресслужба 12-ї бригади НГУ "Азов" у своєму telegram-каналі. Зазначається, що операція проводилася за допомогою 95-ї окремої десантної бригади та сусідніх підрозділів.

"З початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів. Ситуація на напрямі була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище", — йдеться у повідомленні.

В "Азові" наголошують, що ворога вдалося відкинути, а українські захисники змогли закріпитися на нових позиціях. Для росіян це коштувало десятків одиниць техніки та сотень солдатів.

Також там оприлюднили запис з екшн-камери одного з українських військовослужбовців, який показав, як виглядають бої у цьому регіоні. Варто зазначити, що у цьому районі росіяни намагаються наступати з початку 2024 року.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, що Росія на одному з напрямків зібрала угруповання із 10 тисяч солдатів. Аналітики повідомили, що хоче захопити ворог.