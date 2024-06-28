У Росії заявили, що захопили населений пункт на Донбасі: у ЗСУ прокоментували (мапа)

На Сіверському напрямку прямо зараз продовжуються чотири бойові зіткнення з росіянами

Міноборони Росії заявило, що окупанти змогли захопити село Роздолівка на Донеччині. У Генштабі ВСУ не підтвердили цю інформацію, заявивши, що ЗСУ відбили понад десяток атак ворога.

На карті DeepState населений пункт також не вказаний як захоплений. Водночас зона поруч із Роздолівкою перебуває у невідомому статусі, окупанти намагаються наступати.

Село Роздлівка знаходиться у Соледарській міській громаді Бахмутського району біля дороги з Бахмута до Сіверська. Як повідомили у Міноборони РФ, підрозділи "Південного" угруповання військ провели низку активних дій і нібито взяли село під свій контроль, "зайнявши вигідніші рубежі". Також росЗМІ публікують відео, на яких нібито є підтвердження того, що більшість села було захоплено майже два тижні тому, 16 червня. До сьогодні в Міноборони РФ не робили жодних заяв щодо Роздолівки, а 22 червня заявили, що окупантам "вдалося покращити становище по передньому краю" саме в районі цього села.

При цьому в Генштабі ЗСУ не підтвердили цю інформацію. У вечірньому зведенні, опублікованому вже після заяв російського МО, сказано, що більшість атак росіян успішно відбиті. Але ще чотири бої продовжуються.

"Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки захисниками української землі відбито 15 атак супротивника. Чотири бойові сутички ще не завершилися", - сказали в Генштабі ЗСУ.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія на одному з напрямків зібрала угруповання із 10 тисяч солдатів. Аналітики повідомили, що хоче захопити ворог.