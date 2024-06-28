"Змогли утримати оборону": Столтенберг скептично оцінив шанси Росії на прорив на фронті

Росія, скоріше за все, продовжить наступати на передовій в лоб та завдавати авіаударів по українським укріпленням

Російські терористи зараз цілком не здатні здійснити на фронті в Україні будь-який великий прорив. Українські війська завдають росіянам важких втрат, а також ефективно б'ють в глибину тимчасово окупованих територій та безпосередньо Росії.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише The Telegraph. Столтенберг вважає, що немає будь-яких ознак того, що росіяни можуть домогтися серйозних проривів на полі бою.

"Вони знову спробували почати наступ цієї весни та влітку, але поки що досягли лише незначних успіхів. Немає жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів… Але ми побачили, що українці змогли утримати оборону", – сказав він.

Столтенберг додав, що Росія, скоріше за все, продовжить наступати на передовій в лоб та завдавати авіаударів по українським укріпленням. Втім, Збройні сили України ефективно знищують російських терористів під час боїв, а також винищують російський оборонний потенціал у глибині.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російський наступ у Харківській області пішов не за планом. Зокрема про це говорить активізація загарбників неподалік Торецька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО порахували, скільки російські окупанти втратили живої сили під час наступу на Харківську область.