"Смогли удержать оборону": Столтенберг скептически оценил шансы России на прорыв на фронте

Россия, скорее всего, продолжит наступать на передовой в лоб и наносить авиаудары по украинским укреплениям

Российские террористы сейчас совершенно не способны совершить на фронте в Украине какой-либо большой прорыв. Украинские войска наносят россиянам тяжелые потери, а также эффективно бьют в глубину временно оккупированных территорий и непосредственно России.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Telegraph. Столтенберг считает, что нет каких-либо признаков того, что россияне могут добиться серьезных прорывов на поле боя.

"Они снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Нет никаких других признаков или оснований считать, что у России есть возможности и силы для совершения больших прорывов… Но мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", – сказал он.

Столтенберг добавил, что Россия, скорее всего, продолжит наступать на передовой в лоб и наносить авиаудары по украинским укреплениям. Впрочем, Вооруженные силы Украины эффективно уничтожают российских террористов во время боев, а также истребляют российский оборонный потенциал в глубине.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российское наступление в Харьковской области пошло не по плану. В частности, об этом говорит активизация захватчиков неподалеку от Торецка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО посчитали, сколько российские кафиры потеряли живую силу во время наступления на Харьковскую область.