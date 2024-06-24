"Армагеддона" не будет: Буданов спрогнозировал, сколько времени ситуация на фронте будет сложной

Сейчас россияне давят на фронте, пытаясь одержать хоть какую-то небольшую победу

Ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагеддон", как боятся некоторые эксперты. Однако сложной она будет оставаться минимум один месяц, поскольку россияне пытаются идти в наступление несмотря на потери.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer. Он напомнил, что россияне давят на фронте, пытаясь одержать хоть какую-то небольшую победу.

"Хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет", — отметил Буданов.

Издание отмечает, что российские террористы в последнее время усилили давление на фронте. Причинами стали проведение юбилейного 75-го саммита НАТО союзниками Украины, а также желание в полной мере использовать "окно", пока не поступила вся военная помощь от США и других стран. Впрочем, Буданов уверен, что больших успехов россиянам не достичь – в самом худшем случае они получат крошечное территориальное приобретение ценой огромной крови.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помешать им и минимизировать российские успехи", – добавил он.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российское наступление в Харьковской области пошло не по плану. В частности, об этом говорит активизация захватчиков неподалеку от Торецка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО посчитали, сколько российские оккупанты потеряли живой силы во время наступления на Харьковскую область.