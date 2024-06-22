Артиллерия работает в полную силу: в ВСУ рассказали о переменах на фронте

Россияне пытаются провести ротацию на Харьковском направлении

Возможности украинской артиллерии на фронте существенно усилились в последнее время. Сейчас в плане средств поражения на линии столкновения достигнут определенный паритет.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в эфире марафона новостей. По его словам сейчас россияне проводят ротацию своих подразделений в районе Тихого, Глубокого и Волчанска.

Повх отмечает, что там оккупанты планируют привлечь к боевым действиям силы 9-й мотострелковой бригады 51-й армии, которая будет переброшена из глубокого стратегического тыла России. При этом они также пытаются усилить группировки не только на Харьковском направлении, но и по всему фронту.

"Но у врага это крайне плохо получается, потому что возможности нашей артиллерии, а также других средств огневого поражения дальнего действия усилились. Следовательно, сейчас существует определенный паритет огневого поражения и наша артиллерия работает в полную силу", — сказал он.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российское наступление в Харьковской области пошло не по плану. В частности об этом говорит активизация захватчиков неподалеку от Торецка.