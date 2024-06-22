В Донецке прогремели десятки взрывов, сообщается о прилетах (видео)
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Оккупанты обвинили в атаке ВСУ
В Донецке утром 22 июня прогремели два десятка взрывов, российские военкоры сообщают о работе ПВО. В одном из районов города посреди дороги торчит сбитая ракета.
Фото и видео происходящего делятся в местных Telegram-каналах. Информации о жертвах или пострадавших нет, но есть прилеты.
"В Донецке снова шумно! Не покидайте укрытий, обстрелы могут повториться!", — написал так называемый "мэр Донецка" Алексей Кулемзин.
В Ленинском районе Донецка на проезжую часть упала сбитая ракета, как утверждают оккупанты. Она торчит посреди дороги, но движение автомобилей не прекратили — они просто аккуратно ее объезжают. Также из-за осколков поврежден автомобиль местного жителя, сообщают кремлевские военкоры.
После обстрела наблюдается задымление в одном из районов города. Столбы дыма видны на десятки километров.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Краснодарском крае было громко. Ночью беспилотники ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу.