Оккупанты обвинили в атаке ВСУ

В Донецке утром 22 июня прогремели два десятка взрывов, российские военкоры сообщают о работе ПВО. В одном из районов города посреди дороги торчит сбитая ракета.

Фото и видео происходящего делятся в местных Telegram-каналах. Информации о жертвах или пострадавших нет, но есть прилеты.

"В Донецке снова шумно! Не покидайте укрытий, обстрелы могут повториться!", — написал так называемый "мэр Донецка" Алексей Кулемзин.

В Ленинском районе Донецка на проезжую часть упала сбитая ракета, как утверждают оккупанты. Она торчит посреди дороги, но движение автомобилей не прекратили — они просто аккуратно ее объезжают. Также из-за осколков поврежден автомобиль местного жителя, сообщают кремлевские военкоры.

После обстрела наблюдается задымление в одном из районов города. Столбы дыма видны на десятки километров.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Краснодарском крае было громко. Ночью беспилотники ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу.