Местные российские власти традиционно рассказывают сказки о том, что "все было сбито"

Ночью 20 июня было очень неспокойно в двух российских регионах – Краснодарском крае и Республике Адыгея. Ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод и нефтебазу на территории этих регионов, на месте попаданий возникли сильные пожары.

Об этом сообщили местные СМИ и украинские каналы. В Краснодарском крае беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, который переживает уже не первую удачную атаку с воздуха, несколько раз он уже горел после налетов БПЛА.

В Адыгее под удар попала нефтебаза в городе Энем, принадлежащая компании "Лукойл". После ударов на обоих объектах вспыхнули сильнейшие пожары, сообщают местные каналы, опубликовавшие фото и видео последствий атаки.

Между тем местные российские власти традиционно рассказывают сказки о том, что "все было сбито". Пожары на нефтебазе на НПЗ россияне объясняют тем, что это якобы рухнули обломки сбитых БПЛА. Однако размер и сила пожаров свидетельствуют о том, что там были не обломки, а полноценные прилеты украинских ударных беспилотников.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью на 6 июня, как оказалось, украинские дроны атаковали не только НПЗ и нефтебазу на территории РФ. В это время морские безэкипажные катера ГУР посетили и временно оккупированный Крым. Там было уничтожено очередное судно противника.

12 апреля 2024 года четыре дрона атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области. Тогда местные власти заявили, что все беспилотники были сбиты.