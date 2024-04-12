Очередная атака на НПЗ в России: взрывы из-за дронов прогремели в Ростовской области

Губернатор региона кое-что скрыл

В ночь на пятницу, 12 апреля 2024 года, четыре дрона атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области. Местные власти заявили, что все беспилотники были сбиты.

Обломки одного из дронов упали на территории Новошахтинского НПЗ. Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники.

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Информацию об атаке четырех беспилотников на Новошахтинск сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как будто они все были сбиты. Без пострадавших и жертв.

Губернатор не назвал объект, который атаковали дроны. Что это именно Новошахтинский НПЗ журналистам проекта ASTRA сообщили в экстренных службах Ростовской области.

Напомним, что за последние месяцы удары дронов по российским НПЗ участились. И это уже привело к неприятным последствиям для Кремля, потому что пришлось ограничить экспорт нефтепродуктов. Деньги от продажи энергоресурсов частично направляются в военный бюджет РФ, поэтому это сокращение доходов выгодно для Украины.

Однако это не нравится США. Американские чиновники официально заявляли, что не поддерживают удары по НПЗ России. Украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности Михаил Гончар объяснил, почему США занимают именно такую позицию. Дело в больших суммах и не только.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина имеет право бить по российским энергетическим объектам. Он назвал НПЗ законными целями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дроны атаковали один из самых больших НПЗ в России. Это один из новых заводов, построенный в начале 2000-х годов.