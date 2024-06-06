Укр

Минус еще один корабль? Морские дроны ГУР результативно посетили Крым (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Морские дроны Новость обновлена 06 июня 2024, 10:29
Морские дроны. Фото ГУР МО

Безэкипажные катера успешно выполнили задачу

В ночь на 6 июня, как оказалось, украинские дроны атаковали не только НПЗ и нефтебазу на территории РФ. В это же время морские безэкипажные катера ГУР посетили и временно оккупированный Крым. Там, вероятно, было уничтожено очередное судно противника.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь источник в Главном управлении разведки. По его данным, новая морская атака произошла в Черноморском районе временно оккупированного Крыма.

Целью морских дронов украинской разведки стал рейдовый буксир.

"Ночью, в 3:45 прогремел взрыв", — сказал собеседник издания.

В результате операции вражеское судно было уничтожено.

Стоит отметить, что новую атаку на Крым подтверждает и сообщение мониторингово паблика "Крымский ветер". Его автор в ночь на 6 июня писал, что было громко в районе поселка Черноморское.

Также вскоре уничтожения корабля подтвердили уже и в разведке. Там пообещали раскрыть подробности позже.

Ранее "Телеграф" писал, что 12 апреля 2024 года четыре дрона атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области. Тогда местные власти заявили, что все беспилотники были сбиты.

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#Украина #Крым #Взрыв #ГУР