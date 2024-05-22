Дроны "Sea Baby" теперь могут быть по позициям РФ: россияне уже получают "подарки" (фото)

Новое техническое решение показывает мощные результаты

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby теперь оснащены системами залпового огня "Град". И уже на днях они успешно отработали по позициям российских окупантов.

Об этом "Телеграфу" сообщили проинформированные источники, а также показали эксклюзивные кадры СБУ с испытаний дрона.

По данным источников, в позапрошлую ночь "Sea Baby" Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами Украины эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе. Отмечается, что новое техническое решение показывает мощные результаты.

Кинбурнская коса на карте

Работа дрона

"Наш "Sea Baby" — это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда, эффективно", — отметил собеседник в СБУ.

Также в Службе показали кадры непосредственно по производству этих дронов Sea Baby.

Производство дрона

Производство дрона

Ранее "Телеграф" писал о новой версии дрона "Sea Baby", в которой улучшены все характеристики. Морской беспилотник получил возможность проходить 1 тысячу километров и доставлять полезную нагрузку весом более 1 тонны.