После атаки на Крымский мост сделаны выводы: на что способен обновленный морской дрон Sea Baby (фото и видео)

Дроны успели нанести вред Черноморскому флоту РФ

Быстро развивающиеся морские беспилотники Sea Baby стали одним из неожиданных успехов в войне с Россией. Они заставили русский флот покинуть Черное море и разрешить снова открыть коридор для перевозки зерна. Но новая версия сможет еще больше наносить вред врагу.

Об этом рассказал украинский генерал Иван Лукашевич в разговоре с The Telegraph. По его словам, удар по Керченскому мосту остается одной из выдающихся атак кампании.

В нападении на переправу использовались катера-дроны Sea Baby третьего поколения. Но после атаки на Крымский мост были сделаны выводы.

"Мы логически пришли к выводу, что наши военно-морские беспилотники должны нести не только взрывчатку, но и другое оружие", – говорит Лукашевич.

Морские дроны Sea Baby

Известно, что дроны Sea Baby оснащены двигателем мощностью 400 л/с, у них отличный запас хода. Кроме того, БПЛА развивают максимальную скорость – 88 км/ч. С помощью усиленного корпуса беспилотники могут преодолевать волны высотой в два метра.

В настоящее время силы РФ пока не имеют "технических средств", чтобы обнаружить приближающийся морской беспилотник, сказал бригадный генерал Лукашевич.

Напомним, что дроны Sea Baby нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров", "Оленегорский горняк", десантному кораблю типа "Рапуча" и нефтяному танкеру "Сиг".

Стоит отметить, что первые дроны образца 2022 сейчас не идут ни в какое сравнение со своими модернизированными потомками. "Sea Baby", подверглись модернизации. Они стали значительно быстрее, мощнее и сокрушительнее, почти не напоминая свои первые прототипы.

Иван Лукашевич сказал, что нынешние версии дронов – это результат изучения ошибок и успехов операторов морских дронов.

Также был увеличен размер боеголовки. Сейчас дрон несет на себе 800 килограммов взрывчатки, что позволяет почти гарантированно отправить на дно терпящий атаки российский корабль. Также по итогам первых атак морскому дрону улучшили мореходность, благодаря этому даже полутораметровые волны ему не помеха.

Третья модификация – значительное увеличение дальности морского беспилотника. Sea Baby может плавать на расстояние более 900 километров – это в несколько раз больше, чем от Одессы до временно оккупированного Севастополя. То есть, большая часть российских кораблей сейчас находится в зоне досягаемости беспилотников.

"Украина также хотела сделать их многократными, чтобы они были и более дешевыми, и более эффективными", – отметил генерал.

Ранее Телеграф писал, что США выделили Украине новый пакет помощи на 300 млн долларов. Ожидается, что в него также войдут дополнительные ракеты ATACMS.