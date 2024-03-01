Быстрее, мощнее, эффективнее: в СБУ рассказали о модернизации дронов Sea Baby

Первые дроны образца 2022 года сейчас не идут ни в какое сравнение со своими модернизированными потомками

Гроза российских кораблей на Черном море, морские дроны Службы безопасности Украины под названием "Sea Baby", подверглись модернизации. Они стали значительно быстрее, мощнее и сокрушительнее, почти не напоминая свои первые прототипы образца 2022 года.

Об этом рассказал генерал СБУ Иван Лукашевич, сообщает издание Business Insider. Генерал сказал, что нынешние версии беспилотников – это результат изучения ошибок и успехов операторов морских дронов.

"Мы осознали недостатки первых проектов, но производитель не мог предусмотреть эти вещи, потому что в то время в мире не было экспертизы для таких высокотехнологичных дронов", – сказал он.

К примеру, после первых атак был увеличен размер боеголовки. Сейчас дрон несет на себе 800 килограммов взрывчатки, что позволяет почти гарантированно отправить на дно терпящий атаки российский корабль. Также по итогам первых атак морскому дрону улучшили мореходность, благодаря этому даже полутораметровые волны ему не помеха.

Третья модификация – значительное увеличение дальности морского беспилотника. Sea Baby может плавать на расстояние более 900 километров – это в несколько раз больше, чем от Одессы до временно оккупированного Севастополя. То есть, большая часть российских кораблей сейчас находится в зоне досягаемости беспилотников.

"Украина также хотела сделать их многоразовыми, чтобы они были и более дешевыми, и более эффективными", – отметил генерал.

Напомним, что в октябре 2022 удалось атаковать корабли врага в Севастопольской бухте. В это время получил повреждение "Адмирал Макаров". Позже в Украине заявили о создании первого в мире флота дронов. Его цель – защищать украинские города от российских ракет.

"Телеграф" ранее писал, что Россия собирается производить морские дроны. Военный аналитик допустил, как их могут использовать в войне с Украиной.