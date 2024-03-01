Швидше, потужніше, ефективніше: в СБУ розповіли про модернізацію дронів Sea Baby

Перші дрони зразка 2022 року зараз не йдуть в жодне порівняння зі своїми модернізованими нащадками

Гроза російських кораблів на Чорному морі, морські дрони Служби безпеки України під назвою "Sea Baby", зазнали модернізації. Вони стали значно швидшими, потужнішими та більш нищівними, майже не нагадуючи свої перші прототипи зразка 2022 року.

Про це розповів генерал СБУ Іван Лукашевич, повідомляє видання Business Insider. Генерал сказав, що нинішні версії дронів – це результат вивчення помилок та успіхів операторів морських дронів.

Ми усвідомили недоліки перших проєктів, але виробник не міг передбачити цих речей, тому що на той час у світі не було експертизи для таких високотехнічних дронів", – сказав він.

Наприклад, після перших атак було збільшено розмір боєголовки. Зараз дрон несе на собі 800 кілограмів вибухівки, що дозволяє майже гарантовано відправити на дно російський корабель, який зазнає атаки. Також за підсумками перших атак морському дрону поліпшили мореплавність, завдяки цьому навіть півтораметрові хвилі йому не завада.

Третя модифікація – значне збільшення дальності дії морського безпілотника. Sea Baby може плавати на відстань в понад 900 кілометрів – це в кілька разів більше, ніж від Одеси до тимчасово окупованого Севастополя. Тобто більша частина російських кораблів зараз знаходиться у зоні досяжності безпілотників.

"Україна також хотіла зробити їх багаторазовими, щоб вони були й дешевшими, і ефективнішими", – зазначив генерал.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року вдалося атакувати кораблі ворога у Севастопольській бухті. Саме тоді отримав ушкодження "Адмірал Макаров". Пізніше в Україні заявили про створення першого у світі флоту дронів. Його мета – захищати українські міста від російських ракет.

"Телеграф" раніше писав, що Росія збирається виробляти морські дрони. Військовий аналітик припустив, як їх можуть використати у війні з Україною.