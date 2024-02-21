Важливий елемент війни: українцям пояснили, чим унікальні вітчизняні морські дрони

Українські морські дрони єдині у світі показали хороший результат під час застосування в умовах реальних бойових дій

На початку вторгнення РФ в Україну армія не могла протистояти російським атакам з моря. Але морські дрони-камікадзе змінили ситуацію.

Чим унікальна ця розробка розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров порталу "Українська правда". За його словами, це новий "технологічний жанр", який створила Україна і який став "геймченджером війни".

Урядовець відмітив, що це унікальна українська розробка, яка може виконувати різні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту. А найголовніше – бойові місії.

Федоров розповів, що збір на перші морські дрони "Магура" були зроблені через UNITED24. Згодом їх стали закуповувати за державні кошти.

Бойова частина дрона – 320 кг. Це дає змогу ефективніше знищувати ворожі кораблі. Керується він за допомогою супутникового зв'язку або радіомережі. На носі катера є відеокамера, яка передає зображення в режимі онлайн. Тож, можна побачити на власні очі, як тонуть ворожі кораблі.

Дрон легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій. Це дає змогу зберегти якнайбільше життів.

"Окрім "Магури", зараз є інші компанії, які виробляють морські дрони. Наприклад, дрон "Марічка" або SeaBaby. З'явилася конкуренція виробників – вони постійно покращують та посилюють зразки БпЛА. Кожна технологія може зробити прорив, який визначає хід війни. Морські дрони цьому доказ.", — розповів Федоров.

Зараз застосування Україною надводних дронів проти флоту РФ показує іншим країнам ефективність такої техніки, адже раніше її ще не застосовували в справжніх війнах.

Раніше "Телеграф" писав, скільки дронів Україна закупила у 2023 році.