Цифра вражає: глава Мінцифри розповів, скільки дронів Україна закупила у 2023 році

У 2024 році цифри виростуть ще більше

Два роки назад був запущений проєкт "Армія дронів", у рамках якого у 2023 році було закуплено понад 300 тисяч БПЛА. 90% з них українського виробництва.

Про це розповідає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров порталу "Українська правда". За його словами, у 2023 році на дрони з бюджету виділили рекордну суму — 40 млрд грн.

"Закупівлі окремих груп БпЛА зросли в сотні разів, порівняно з 2022 роком. Наприклад, у 2022-му закупили 500 FPV-камікадзе, а в 2023-му – приблизно 100 тисяч. Це зростання в 200 разів", зауважив Федоров.

Своєю чергою закупка літаків-камікадзе з дальнім діапазоном зросла у 50 разів, вони здатні літати на сотні кілометрів. Міністр також закцентував, що майже 90% усіх дронів, які вражають об'єкти ворога в Чорному морі та долітають до Бєлгорода чи Пітєра, закуплено в межах програми "Армія дронів".

Закупка багаторазових коптерів у 2023 році, зросла у 80 разів. Вони здатні за ніч здійснити до 10 вильотів та знищити десятки одиниць ворожої техніки.

У 70 разів більше закупили "Мавіків", які допомагають нашим військовим розвідувати ворожі території.

"У 2024 році темпи зростатимуть, адже є бюджет та великий запит від Сил оборони", — наголосив Федоров.

Раніше "Телеграф" писав, що Канада виділить десятки мільйонів доларів на високотехнологічні дрони для України.