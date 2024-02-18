Випробування пройдуть на росіянах: Франція передасть Україні експериментальні дрони-камікадзе

Ці технології перебувають у експериментальній фазі

Франція найближчим часом направить Україні свої новітні дрони-камікадзе. Вони будуть вперше використані у бойових умовах.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв’ю Journal du Dimanche. Він зазначив, що зараз ці технології перебувають у експериментальній фазі.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також надає можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", — сказав Лекорню.

Міністр також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українські аналоги "Ланцетів" пройшли випробування. Тестування проводилося у несприятливих погодних умовах, коли дощ та сніг заважали нормальній роботі прототипів. Тепер вони готуються до перших бойових застосувань.