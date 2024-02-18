Испытания пройдут на россиянах: Франция передаст Украине экспериментальные дроны-камикадзе

Эти технологии находится в экспериментальной фазе

Франция в ближайшее время направит Украине свои новейшие дроны-камикадзе. Они будут впервые использованы в боевых условиях.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьяна Лекорню в интервью Journal du Dimanche. Он отметил, что сейчас эти технологии находится в экспериментальной фазе.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", — сказал Лекорню.

Министр также напомнил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские аналоги "Ланцетов" прошли испытания. Тестирование проводилось в неблагоприятных погодных условиях, когда дождь и снег мешали нормальной работе прототипов. Теперь они готовятся к первым боевым применениям.